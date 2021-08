VIDEO | Haiti lähedal toimus 7,2magnituudine maavärin. Paavst Franciscus kutsus teisi riike üles kiiret abi saatma

USA geoloogiateenistus kardab, et Haiti lähedal toimunud 7,2magnituudise maavärina tõttu on oodata teateid inimohvritest, vahendab CNN . Käivad jutud, et ühes piirkonnas oli tunda mitmeid järeltõukeid, sealhulgas oli üks 5,8 -magnituudine.

15. augustil kammisid Haiti elanikud terve öö läbi purunenud hooned, et leida rusude alt üles oma lähedased. Kirikud, hotellid, haiglad ja koolid said tõsiselt kannatada või hävisid täielikult. Maavärin lõi lahti ka vangla seinad.

USA president Joe Biden on andnud loa USA viivitamatule reageerimisele Haiti abistamiseks. „Niigi on Haitil keeruline aeg ja mul on väga kahju, et neid tabas veel laastav maavärin,“ ütles ta. Nimelt tehti 7.juulil Haiti presidendile atentaat. President hukkus.