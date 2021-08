PALJASTAV VIDEO | Valgevene piirivalvurid ajavad relvade saatel migrante Läti piirile 

Portaal sargs.lv avaldas video, kus on näha, kuidas relvastatud Valgevene piirivalve saatel liiguvad Läti piirile migrandid. Tegu on mitme erineva juhtumiga.

Sargs.lv on Läti kaitseministeeriumi käivitatud portaal, mis ka oma viimases viites avaldab, et tegu on Valgevene hübriidsõja osaga, mis on suunatud Baltimaade, NATO, Poola ja Euroopa Liidu vastu.