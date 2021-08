Taliban on jõudnud Kabuli külje alla, Lääneriigid evakueerivad saatkondi

ÜRO sõnul on situatsioon kontrolli alt väljumas ning sellel on laastav mõju tsiviilisikute jaoks. Üle 250 000 inimese on pidanud praeguseks kodust lahkuma.

USA saadab diplomaatilist personali evakueerima 3000 sõjaväelast, kes jõuavad sündmuskohale nädala lõpuks. USA kavatseb Kabulist tuhandeid inimesi päevas õhu kaudu evakueerida. Pentagoni pressiesindaja John Kirby nimetas hiljutisi edusamme „sügavalt murettekitavaks“, kuid ta ei usu, et Kabul oleks rühmituse otsese ohu all.

Suurbritannia, kes saadab Briti kodanike ja endiste Afganistani töötajate evakueerimiseks Kabuli 600 sõdurit, ütles, et selle saatkonna personali vähendatakse absoluutselt miinimumini, sama tegi ka Saksamaa. Taani ja Norra sulgevad oma saatkonnad täielikult.

ÜRO peasekretär António Guterres kutsus Talibani üles lahingud lõpetama lisades, et sõjalise jõu abil haaratud võim on vastuvõetamatu. „Iga päev kahjustab konflikt naisi ja lapsi. Jätkuv linnakonflikt tähendab pidevat tapatalgu, kus tsiviilisikud maksavad kõrgeimat hinda,“ ütles ta.

Toidu- ja meditsiinitarbed vähenevad ning kriitiline infrastruktuur, sealhulgas koolid ja kliinikud, on Guterrese sõnul hävitatud. ÜRO on palunud naaberriikidel hoida oma piirid lahti, et inimesed saaksid turvaliselt evakueeruda.