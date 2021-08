Juhtkiri | Ennetamise võimalikkusest 

Et vigadest õpitakse, siis tuleb teha toimunust õiged järeldused, et tulevikus oleks oht inimeste eludele võimalikult väike. Vabaduse platsil haige mehe politsei poolt mahalaskmisega lõppenud õnnetuse tulemusel võeti vastu otsus relvastada politsei taseritega, Läänemaal noore mehe mahalaskmise järel jõudis politsei otsuseni, et taserid lähevad edaspidi iga politseipatrulli käsutusse. Küllap vaatasid nii politsei kui häirekeskus oma tegevuse üle ka pärast Mikk Tarraste tulistamisi, kuid tolle juhtumi puhul kerkis põhiteemaks, kuidas said sündmused üldse nii kaugele areneda, kui ohu märgid andsid endast juba varem märku. Sestap viis politsei läbi kõigi relvalubade järelkontrolli.