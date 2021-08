Top | Käed eemale plaanilisest ravist! 

Mida mõtles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo, kui teatas vastupidiselt sooneutraalsele ajastuvaimule, et sotsiaalministeeriumi uuelt kantslerilt eeldatakse riigimehelikkust ja ootustele vastab kõige enam Maarjo Mändmaa. Öeldakse, et kahte korda samasse jõkke astuda ei saa, aga Mändmaa juba oli selle koha peal aastail 2002-07. Kui ta 14 aastat tagasi seal enam olla ei tahtnud, siis miks ta nüüd tagasi kipub?

Politsei varustab edaspidi kõik patrullid taseriga – et sellele otsusele jõuda, tuli kõigepealt ühel inimesel kaotada elu politsei kuuli läbi Vabaduse platsil ja nüüd teisel Läänemaal. Politsei toob välja, et üks taserilask maksab tervelt 60 eurot – ses võrdluses on püstolikuul tõepoolest oluliselt odavam vahend soovitud tulemuse saavutamiseks.

Kuigi valitsus on seni väga leebe olnud vaktsineerimiskohustuse kehtestamisel ja on valmis näiteks antivaksereist õpetajaid riigi kulul massiliselt testima, on selge, et sellise suhtumisega vähemalt osadel elualadel kaugele ei purjeta. Sestap saavad tööandjad õiguse vaktsineerimata töötajaid vallandama, kui neile pole võimalik pakkuda töötamist teistega kokku puutumata.