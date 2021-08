LEGENDAARNE KARIKATURIST: elame taas ajas, kui köögis räägitakse üht ja tööl teist juttu! 

Kes on Saaremaale sõitnud, on ilmselt näinud enne Virtsu sadamat pubi juures tuules lotendavaid suuri plagusid, millel on kujutatud meie poliitikuid ja teisi ametlikke isikuid pehmelt öeldes erinevates olukordades. Esimeste seas hakkab silma karikatuur, millel kääbuskasvu Eesti poliitametnik on pistnud pea euroametniku massiivsesse tagumikku.