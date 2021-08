Seisukoht | Mugavustsoonist välja 

Mitmes Eestimaa nurgas on juba üle kümne aasta tegutsenud taluturud, mõnedki neist on kolinud Facebooki ehk muutunud virtuaalseteks taluturgudeks, olemas on isegi spetsiaalne äpp. Nii turupäevadel kui kiiretel kaubakohtumistel on alati tagatud tõsiselt värske kraam, lisaks võimalus suhelda inimestega, kes on selle külvanud, kastnud ja koristanud. See on hoopis teine tunne kui poes puldiga piiksutada!