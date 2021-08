KUUS SURNUT: massimõrv väikeses Inglismaa sadamalinnas 

Esimesena tappis ta ühes Biddick Drive’i majas tuttava naise, tormas siis tänavale, kus tappis kõigepealt talle vastu tulnud viieaastase tüdruku ja tema sugulase, siis tulistas pargis koeri jalutanud mehi, kes said haavata, ning lõpuks lasi veel ühe mehe ja naise pihta. Mees suri kohapeal, naine on haiglas. Lõpuks tappis Davison ka enda. Ta oli alustanud oma veretööd kella 18.10 paiku. Tulistamine kestis kokku kuus minutit.

Inglismaal on üsna raske endale relva muretseda. Jake Davisonil siiski oli relvaluba ja tõenäoliselt kasutas ta tapmistel pealtnägijate kinnitusel pumppüssi. Motiividest politsei esindajad reedel vaikisid ja CNNi andmeil olid tema kasutatud sotsiaalmeedialehed suletud. Kuid teda tundnud inimeste väitel olid postitused kirendanud rünnakuist naiste iseseisvuse ja eriti nende seksuaalse aktiivsuse vastu. The Guardian kirjutas, et kuriteo põhjuseks võis olla peresisene konflikt.