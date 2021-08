PÄÄSES EHMATUSEGA: Kaja Kallase abikaasa andis valepositiivse koroonaproovi 

Valitsuse kommunikatsioonibüroo ütleb, et muretseda pole vaja ja keegi külalistest siiski karantiini jääma ei pea. „Peaministri abikaasa on terviseameti kinnitusel andnud proovi, mis tunnistati ekslikult positiivseks. Synlabi kontrolli käigus selgus, et testi tulemus oli vale. Positiivne proov tulenes labori veast ja proov oli kontamineeritud. Peaminister tegi täna varahommikul kiirtesti, mis andis negatiivse vastuse. Peaminister on vaktsineeritud ja ta jätkab oma töökohustuste täitmist,“ ütleb valitsuse kommunikatsioonibüroo juht Liis Velsker.