SUUREMAD TULEMÖLLUD: Euroopat räsivad metsatulekahjud jäävad ulatuselt Siberi ja Austraalia hiidpõlengutele selgelt alla 

Tänavu on toimunud erakordselt palju maastiku- ja metsapõlenguid, ehkki 2021. aasta pole kaugeltki läbi. Hoogsalt jätkuvad hiiglaslikud tulekahjud Siberis ja Austraalia põlengute hooaeg pole veel alanudki. Rohketele tulekahjudele üle maailma on selgelt kaasa aidanud äärmuslikud ilmastikutingimused – pikk põud ja rekordiliselt kõrged õhutemperatuurid. Kuigi tänavu on maailmas toimunud kuuma suve tõttu väga palju tulekahjusid, pole neist suuremate ulatus seni võrreldav ajaloo ulatuslikemate maastikupõlengutega.