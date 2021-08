FOTOD | Politsei: meil oli plahvatuse võimaliku toimepanijaga varasemalt kokkupuuteid 

Lõuna päästekeskuse juht Margo Klaos selgitas reedesel pressikonverentsil, et kuna tegemist oli gaasilekkega, ei avanud päästjad kohe ust, vaid sisenesid korterisse akna kaudu, et korteri uks avda. Vahetult peale ukse avamist toimuski plahvatus.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Kairi Kaldoja kinnitas, et prokuratuuril on alust arvata, et tegemist oli tahtliku plahvatuse tekitamisega ning kriminaalmenetlus on alustatud vastava paragrahvi alusel.

„Sselle sündmuse puhul oli juba algselt teada, et korteris on inimene, kes ei ava ust ega vasta, sellest võis järeldada, et inimene vajab erakorralist meditsiiniabi,“ rääkis Tartu kiirabi juht Veronika Reinhard. Tema sõnul on jaks päästetöötajat ravil Tartu Ülikooli kliinikumi ja viis päästetöötajat Põhja-Eesti regionaalhaiglas, nende seisund on raske, kuid stabiilne.