FOTOD | Politsei: meil oli plahvatuse võimaliku toimepanijaga ka varasemalt kokkupuuteid 

Lõuna päästekeskuse juht Margo Klao selgitas reedesel pressikonverentsil, et kuna tegemist oli gaasilekkega, ei avanud päästjad kohe ust, vaid sisenesid korterisse akna kaudu, et korteri uks avda. Vahetult peale ukse avamist toimuski plahvatus.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Kairi Kaldoja kinnitas, et prokuratuuril on alust arvata, et tegemist oli tahtliku plahvatuse tekitamisega ning kriminaalmenetlus on alustatud vastava paragrahvi alusel.