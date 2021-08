FOTOD | Tallinna lennujaam võttis maha Valgevene naistele pühendatud näituse

„Sellist käitumist ei ole võimalik aktsepteerida. Eriti olukorras, kus Valgevene inimeste võitlus diktatuuri vastu jätkub. Ja kus Valgevene diktatuuri otsese rünnaku all on lisaks oma inimestele praeguseks ka Leedu, Läti ja Poola,“ pahandas Paet.

„Pärast hiljutist Ryanairi lennuki maanduma sundimist Minskis ning kahe opositsioonitegelase vahistamist avaldasid paljud Euroopa lennujaamad solidaarsust vahistatutega ning nõudsid nende vabastamist. Olen ise näinud mitmetes lennujaamades fotosid ja toetusavaldusi Valgevene diktatuurivastastele,“ teatas eurosaadik ja tuletas meelde, et ka Tallinna Lennujaama omanik ehk Eesti riik on korduvalt avaldanud toetust Valgevene diktatuurivastastele ning ühinenud ELi meetmetega Lukašenko režiimi vastu. Samuti annab Eesti Leedule abi Lukašenko režiimi korraldatud hübriidsõjas.

„Selle taustal leiab Eesti riigile kuuluv Tallinna Lennujaam, et diktatuuri vastu tegutsevaid Valgevene naisi tutvustav ja toetav näitus ei kõlba enam lennujaama galeriisse. Ma ei tea, kust ja kellelt saabus selline korraldus näitus kiirkorras maha võtta, kuid see on arusaamatu ja vale,“ leiab Paet, et

onhämmastav, et Lukašenko režiimi algatatud hübriidsõda Balti riikide ja Poola vastu on sellisel kujul juba edukas ka Eestis.