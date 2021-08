FASSAADI TAGA: mis määras Marika Priske ja Maris Jesse saatuse?

Sotsiaalministeeriumis ja selle haldusalas töötanud või praegugi töötavad inimesed ütlevad, et see on laisalt juhitud asutus, mille tippametnikud on eelistanud pigem leida põhjendusi, miks midagi ei saa teha, selmet kastist välja mõelda. Tegematajätmiste ja otsustamatuse varjamiseks sobis pikka aega minister Tanel Kiige ja samuti sõnaosava asekantsleri Maris Jesse lobe jutt, ent nüüd jäi sellestki väheks.