Siiri Laidla | Kõik ongi kokku unenägu? 

Ligi sajandi eest, aastal 1922 ilmus Gustav Suitsul luulekogu „Kõik on kokku unenägu“. Küllap ei tea paljud tänased kaasteelised ei tema luulet ega tööd Tartu ülikooli õppejõuna (kui nad just eesti filoloogid pole). Siiski võiks teada, et just Suits oli see tulihingeline aatemees, kes ütles välja loosungi „Olgem eestlased, aga saagem ka eurooplasteks!“ Kuid see pole mu mõtiskluse peateema, ehkki selle loosungi üle tasuks tänases tegelikkuses sügavalt järele mõelda.