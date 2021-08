Jüri Luik: Leedu–Valgevene konflikti kaudu tahetakse survestada kogu Euroopat 

„Leedu piiril toimuv on väga hea näide sellest, et Lukašenka ilmselgelt teadlikult kasutab seda relva ära, see on hübriidsõda, aga samal ajal selline sõda, kus kasutatakse ära Euroopas väga delikaatsed teemat, nagu migratsioon ja põgenikud,“ kirjutab Luik.

„Ma ei kahtle, et Venemaa ja Valgevene propaganda proovib seda vaadet muuta ning kirjeldada seda kui humanitaarkatastroofi, et Euroopa riigid ei käitu nendele sobilike väärtuste kohaselt jne, jne. Mida pikemalt see olukord kestab, seda rohkem saavad Vene propagandistid seda ära kasutada,“ rõhutab diplomaat, et sellise konflikti puhul on väga oluline defineerimine.

Need, kes seda konflikti õhutavad, soovivad kindlasti defineerida selle endale kasulikult. „Hea näide on Venemaa agressioon Ida-Ukrainas, mida Venemaa defineerib valelikult kui kohalike separatistide inimõiguste kaitsmist Ukraina keskvõimu vastu. Venelased püüavad agressiooni igati varjata. Teine sarnane näide on Venemaa anneksioon Krimmis, kus korraga ilmusid tänavatele rohelistes kombinesoonides Vene eriväelased, keda Kreml nimetas „vežlivõje ljudi“ (vene keeles „viisakad inimesed“), sest nad olid väga viisakad, ei tulistanud kedagi, vaid aitasid lapsi üle tee. Sellistel sõjalistel konfliktidel on juures väga suur propagandaelement, sellest see hübriidkomponent tekibki, et kasutatakse mitut eri „tööriista“. Kui põgenikud jooksevad üle piiri sinu poole, siis pead sa nad rahvusvahelise õiguse järgi vastu võtma, lubama neil, kes soovivad, taotleda põgeniku staatust (sa ei pea seda andma, kui selleks pole alust).“

Luik mainib, et venelased jälgivad Leedu–Valgevene piiril toimuvat suure huviga. „Lukašenka on tänuväärne katsejänes. Tal ei ole tõesti enam midagi kaotada, ta on kõik oma suhted ära rikkunud Läänega, oma rahvaga, nii et talle on jäänud ainult Venemaa juhtnööride järgi tegutseda. Selle Leedu–Valgevene konflikti kaudu tahetakse survestada kogu Euroopat, sest massimigratsioonihirm on Euroopas, eriti Lõuna-Euroopas, suur.“

Vene diplomaatia puhul tuleb Luige sõnul arvestada, et Venemaa on väga hierarhiline riik ja neid inimesi, kes suudavad Vene poliitikat tõeliselt mõjutada, on vähe. „Tuleb arvestada, et nende Vene diplomaatide formaalne võimekus, kes meie diplomaatidega kohtuvad, on väike. Tullakse kohale, kaasas väga selged instruktsioonid, mida tohib teha, mida ei tohi teha, kuhu tuleb jõuda ja kuhu ei tohi jõuda. Jah, Vene diplomaadid on suutelised suurtes kogustes viina jooma, kuid uskuda, et üks naps muudab kuidagi nende seisukohti või instruktsioone või tegevusvabadust, pole mõtet. Isiklike suhete dimensioon on ülefetišeeritud. Loomulikult ei ole aga ka mõtet kellegagi teadlikult tülli minna.“