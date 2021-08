Urmas Hännile | Stagnatsioonis Eesti: las jääda nii kui oli… 

Ennast kangeteks poliitikuteks hindav seltskond on Eesti 30 taasiseseisvusaastaga saavutanud, et arukad inimesed hoiavad suurushulludest eemale ehk keelduvad praegu neile politikaanide poolt pakutavast vabariigi presidendi kandidaadi kohast. Suuremeelselt end ise juba kevadel võimaliku pretendendina välja pakkunud Tarmo Soomere, Teaduste akadeemia presidendi praakisid „tegijamehed“ aga välja 23 päeva enne valimisi: õpetlasel polevat vähimatki väljavaadet koguda valituks osutumiseks riigikogulastelt vajalikud 68 toetushäält. Põhjustena jäi kõlama õpetatud mehe olematu poliitiline kogemus ning rahvaasemike (üks sädelevam kui teine) kõva kahtlemine selles, et mereteadlasest ja matemaatikust Eesti teadustaeva täht suudab uues ametis ise särada ja meie riigi teistegi jaoks särama panna.