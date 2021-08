Züleyxa Izmailova | Tallinn vajab paremat rohelist plaani 

Hea on lugeda, et alates järgmisest aastast jälgib linn kõikide investeeringute hindamisel kooskõla kliimakava eesmärkidega. Samas on see kummaline, sest arusaam kliimaneutraalsuse saavutamise vajadusest (mida varem seda parem) Tallinnas, Eestis, Euroopas, maailmas on olnud juba pikka aega.

Miks pealinn, mis peaks olema teistele Eesti linnadele eeskujuks ja kus juba 16 aastat on valitsenud sama partei, mis on taganud sisulise piiramatu tegevusvabaduse, alustab alles järgmisel aastal kliimakava eesmärkidega kooskõlalist tegevust. Kas see tegelikult ei kurvasta?

Terik küsib, miks ma abilinnapeana ei lahendanud sõrmenipsuga kõiki vajakajäämisi. Väidan, et kui aastakümneid oli liigutud vales suunas, siis alates sellest hetkest kui Rohelised said ühe abilinnapea koha, algas suunamuutus. Lasteaedadesse hakkas jõudma mahetoit, Tallinn alustas päikesepaneelide paigaldamise projektidega, Energiaagentuur sai jalad alla jne. Nüüd pole meid enam linnavalitsuses - mahetoidu projekt peatati, sajast linnale kuuluvast hoonest, mille katustel peaks praegu toimuma rohelise elektri tootmine, on päikesepargid rajatud vaid kahele hoonele, kliimakava ambitsioon viidi miinimumi ning linnakodanike kaasamine on taas vaid ilus unistus.

Paari asja eest soovin tegelikult keskerakonda ka tänada. Kahjuks polnud botaanikaaia arendamine Tallinna linna prioriteetide hulgas, mistõttu oli asutuse seis ajal, kui minust abilinnapea sai, üsna kehv. Eelarveläbirääkimistel võitlesime investeeringute eest, millega korrastada palmimaja ja ehitada töötajatele abihoone ning et kõrgharitud professionaalid saaksid töö eest väärilist palka. Oleme väga tänulikud, et väljavõideldud investeeringut ei tühistatud.

Teine asi, mille eest tänulik olla on Roheliste algatatud kogukonnaaedade projekt. Meil on hea meel, et Keskerakond on mõistnud selle projekti vajalikkust ja pole kätt ette pannud. Kahju on vaid murtud lubadusest säilitada rohealana Superministeeriumi tagune lastestaadion, kus meil õnnestus realiseerida 2016. aastast pärit unistus kogukonnaiast, mille asemele lubas Keskerakond kahjuks USA saatkonnahoone rajada, mis tähendab, et roheala hävib, ala piiratakse turvataraga ja inimesed tõrjutakse taas eemale.