Kiire inflatsioon tulekul? Nii säästud kui vabanev pensioniraha vajavad kaljukindlat plaani 

Veel vähemalt selle aasta lõpuni jätkub Eestis kiire hinnakasv. Just peamiselt hinnakasv on ekspertide sõnul toonud Eestis kaasa muust euroalast kiirema inflatsiooni. Nii on meil raha väärtus üha langema hakanud ja see lööb kõige valusamalt inimesi, kellel on sääste. Aga mitte lihtsalt sääste, vaid sääste, mis seisavad pangaarvel või sularahana niisama jõude.

Peagi on vabanemas ka pensionisambast lahkujate rahad. See mõjutab tegelikult meid kõiki. Ka neid, kes pole vastavat avaldust esitanud või kellel II pensionisammas üldse puudub. „Põhjuse leiame taas hinnatõusust. Kohe, kui suureneb üleüldine tarbimine, on oodata ka kõrgemaid hindu,“ avab HLÜ Eesti Hoius juhatuse liige Tiiu Tälli rahailma toimimise tausta.

Tarbimisralliga ei pea kaasa minema

Üks viis pensionisamba raha või säästud kasutusele võtta, on rahast kohest rõõmu tunda. Teha ära pikalt edasi lükatud remont, osta uus kodutehnika või auto. Minna reisile. Võimalusi on palju, kuid ei maksa unustada, et sellisest kulutamisest saadav rõõm on lühiajaline. Seda enam, et hinnad nüüd veelgi tõusevad ja kulutatava summa eest saab järjest vähem.

„Nutikamad lükkavad selliste kulutuste tegemise lihtsalt edasi. Kasvõi osaliselt. Palju mõistlikum on oma raha kasvama panna ja võtta see kasutusele alles siis, kui hinnad taas paika loksunud,“ annab Tälli head nõu. Turvaliselt ja riskivabalt saab raha lisatulu teenima panna näiteks tähtajalisel hoiusel.

Teeni parem passiivset tulu

Tähtajaline hoiustamine seisneb enda raha paigutamises hoiusesse, mis teenib tulu ilma, et peaksid sellele ise kuidagi kaasa aitama. Tulusus on eelnevalt kokku lepitud ja sa ei pea heale õnnele lootma ega kartma, et raha vahepeal kaob või oma väärtust kaotab.