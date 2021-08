Taliban hõivas Afganistani suuruselt teise linna 

Talibani pressiesindaja teatel on Kandahar „täielikult vallutatud“. Kohalik valitsusametnik kinnitas seda välismeediale ja märkis, et linn langes neljapäeva õhtul pärast raskeid kokkupõrkeid mässuliste kätte. Mõne allika teatel on Taliban vallutanud ka Helmandi provintsi pealinna Lashkar Gahi, ent see pole veel kinnitust leidnud. Islamiliikumine kontrollib nüüd enamikku Põhja-Afganistanist ja umbes kolmandikku riigi regionaalsetest pealinnadest. Üha enam kardetakse, et Talibani võitlejad jätkavad välkkiiret pealetungi ja sihtpunktiks võetakse riigi pealinn Kabul.

Kandahar on Talibani sünnipaik ja endine kants. Linna kontrolli alla võtmine on neile äärmiselt magus võit. Kandahari peetakse strateegiliselt väga oluliseks, sest see on riigi üks peamine kaubanduspunkt, seal asub rahvusvaheline lennujaam ning piirkonnas on kõrge põllumajandus- ja tööstustoodang. Talibani jaoks oli kaalukas ka Ghazni vallutamine, sest see asub Kabuli-Kandahari peateel, mis ühendab lõunapoolseid pidepunkte pealinnaga.