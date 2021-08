Juhtkiri | Kes maksab kinni antivakseri ravi? 

Isegi kui arvestada, et Eesti sörgib vaktsineerituselt koos teiste idabloki riikidega ELi pingerea tagaosas, peaks vaktsineerimine siiski kergendama haiglate tulevast koormust. Kui aga tervishoiuamet prognoosib nakatumiste kasvu vanemaealiste seas, kes hakkavad vajama haiglaravi, siis uute koroonaravi haiglakohtade loomise kõrval peaks senisest jõulisemalt tegelema hoopis eakamate vaktsineerimisega. Põhjus on väga lihtne – lõviosa praegu nakatunuist on vaktsineerimata, mis kinnitab, et vaktsiinid tegelikult töötavad ja töötavad väga hästi.

Kuid praeguses olukorras peaks enim ärevaks tegema terviseameti poolt otse välja öeldud tõsiasi, et koroonahaigete ravi hakkab jällegi mõjutama ka plaanilist ravi, kuigi veel kevadel oldi ses osas optimistlikumalt meelestatud. Tervishoid peab olema valmis kõigi nakatunute – eelkõige vaktsineerimata nakatunute – raviks. Kui aga see saab jälle toimuma plaanilise ravi arvelt, siis tuleb välja, et vaktsiinis kõhklejate õiguse end mitte vaktsineerida maksavad oma tervisega kinni need, kelle plaaniline ravi viibib ja sellega süvendab nende tervisehädasid.