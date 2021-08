Putini kiilaspäine jupatsist spioon  

BRITI SAATKOND BERLIINIS: Foto tehti pärast spioonikandaali lahvatamist. Foto: AFP/Scanpix

Vene luurele saladokumente jaganud Suurbritannia Berliini saatkonna turvamees David S. vahistati oma Potsdami korteris teisipäeva õhtul ja kolmapäeval otsustas Karlsruhe föderaalkohus ta kohtueelse uurimise ajaks vahi alla jätta. Majanaabrite sõnul on 57aastane mees kiilakas, alla 170 sentimeetri pikkune ja varem olevat ta korteris mõnda aega nähtud ka naist, kes aga nüüd on kadunud, kirjutab Bild. Auto on tal tagasihoidlik Ford Focus.