Tantrafestival nakatas kümneid 

Haigestunute seas oli vaid kümmekond vaktsineeritut ja Rootsi raadiouudistele ütlesid arstid, et tõenäoliselt suureneb nakatunute arv veelgi, sest kuus päeva kestnud festivalist osavõtjaile teatati veel viimases lõpus, et nakatunud on vaid üksikud inimesed ja oht pole suur, kui säilitada sotsiaalne vahemaa ja hoolitseda käte puhtuse eest.