PLAHVATUSE ÜLE ELANUD NOOR EMA: Alumise naabri juurest tulnud lööklaine oli nii võimas, et eest paiskus ka meie korteri uks! 

AKNAD PURUNESID: Plahvatuses purunesid kolme korruse aknad ning lendasid eest korterite uksed. Foto: Aldo Luud

„Purunesid kolme korruse aknad. Meie korteri ukse lõi eest, nagu poleks seda olnudki. Praegu mõtlen, et jumal tänatud, et me lapsega sel ajal koridoris ei olnud. Siis poleks me siin praegu seisnud,“ räägib noor naine, kes elab Tartus Jaama tänaval asuvas viiekordses kortermajas, kus neljapäeva pärastlõunal toimus meeletu plahvatus.