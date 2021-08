Vallandatud kiirabitöötajad hagevad endist tööandjat 

Üks kohtusse minejaist on Eesti Kiirabi Töötajate Ametiühingu looja Jona Sõsa, kes töötas õde-brigaadijuhina. „Kuigi valitsus ütleb, et sundvaktsineerimist Eesti Vabariigis pole ning ei tule, siis hetkel toimuv on täpselt see,“ ütles Sõsa Postimehele.

Mais laekus Sõsa meilikasti ähvardav kiri: „17. maiks peab ta esitama personaliosakonnale vaktsiinipassi, vastasel juhul öeldakse leping üles.“

Tallinna kiirabi peaarst Raul Adlas põhjendab vaktsineerimispoliitikat sellega, et üks kiirabibrigaadi töötaja puutub aastas kokku umbes tuhande patsiendiga, seejuures on pea kõik neist vähemalt hetkeseisundi mõttes riskigrupis. „Ka siis, kui terve inimene on saanud autolt löögi, on tema organismi vastupanuvõime muutunud,“ ütles Adlas. „Tagajärjed võivad olla surmavad.“

Ühishagi esitajad soovivad Postimehe andmeil erinevaid asju: tööle ennistamist või töölt kõrvalejäämisega tekkinud kahju hüvitamist. Muuhulgas on hagi esitajate seas neid, kes viiruse läbi põdenud, kuid kiirabitööd sellegipoolest teha ei saa.

Tööinspektsioonile teadaolevalt ei ole Tallinna kiirabi ilmtingiata töötajaid vallandanud. Töölepinguseaduse § 35 tuginedes on kiirabi mõne töötaja lihtsalt töölt kõrvale jätnud, makstes talle siiski keskmist töötasu aja eest, mil tööandja ei anna tööd.

„Tallinna kiirabi on põhjendanud seda asjaoluga, et riskianalüüsist tulenevalt pole vaktsineerimata töötajate töökohale lubamine patsientide ja teiste töötajate tervist silmas pidades ohutu,“ selgitas tööinspektsiooni ennetusosakonna juhataja Kaire Saarep.

Mõne töötaja puhul on töösuhe siiski erakorraliselt üles öelnud põhjusel, et töötaja ei ole ennast vaktsineerinud. „Ülesütlemisele on eelnenud bioloogiliste ohutegurite hindamine riskianalüüsis, mille tulemustest on töötajaid teavitatud,“ lausus Saarep.