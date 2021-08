Mart Soidro | Laiapindse sillaehitaja otsingul 

Foto: TH

Viimase seitsme päeva jooksul on tulnud presidendivalimiste rindelt kaks uudist. Reedel teatas Jüri Ratas pärast kohtumist parlamendis esindatud erakondade esimeestega, et Tarmo Soomere ei saa riigikogus presidendivalimisteks küllaldaselt toetust. Esmaspäeva õhtul saabus aga pommuudis, et erakonnad võivad korraldada rahvauuringu, milles kuulatakse maad, keda rahvas tahaks riigipeana näha. Peagi selgus siiski, et see oli sotside esimehe Indrek Saare uitmõte, mis ei saavutanud paraku erakondade esimeeste koosolekul suuremat kõlapinda.