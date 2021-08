Margus Punab | Oleme selle epideemia lõppfaasis 

Oma mobiilse kabinetiga oleme viimase 6 aasta jooksul näinud, kuidas suur osa inimestest pole võimelised ise aktiivsust üles näitama, kuid kui pikk samm nende suunas astuda, kõik laabub. Usun, et vaikselt on täna vaktsineerimisega leppinud juba ka enamik aktiivselt vastu põtkijatest. Enamik neist on sotsiaalselt aktiivsed inimesed, kelle elu piirangud oluliselt mõjutavad. Eks teatud huvigrupid ikka jäävad vett segama.

Maskide universaalne kasutamine kaitseb. Distants kaitseb. Viimastega ühes klassis ehk ka Ustavi grupi ninasprei (ja teised sarnased). Ma pole küll veenvaid uuringutulemusi näinud, aga usaldan selle väljatöötajaid. Võiks kasutada enne rahvarohkesse kohta minekut. Ise kasutasin enne lennusõitu ja reisil ka suuremas linnas.

Ventilatsioon koolides, lasteaedades ja mujal on pikas plaanis igal juhul vajalik korda saada, sest koroona pole ju ainus viirus. Talvel võib olla ka muude viiruste tõttu rühmade/klasside kaupa haigestumisi. Äripindadel on see tänagi enamasti küllalt hea.

Inimese klaaspurkidesse ja kraede taha peitmist ma ei usu, aga see innovatsioon on väga oluline abivahend epideemia(te) tippperioodidel.

Üldiselt. Minu arust oleme selle epideemia lõppfaasis. Vaktsineerimise osas on präänik ja piits saanud enam-vähem õigesse tasakaalu. Kui lisada vaktsineeritutele ka haiguse läbipõdenud, siis hakkab enamikul meie inimestel miski kaitse juba olemas olema. Kui see kokku ületab 90%, on juba olukord, kus ühiskond saab kaitset omavatele täielikult avatud olla ja ka meditsiinisüsteemi üldise kättesaadavuse osas enam ohtu olla ei tohiks. Täna paistab, et jääme selle viirusega koos elama. Võimalik, tegelikult üsna tõenäoline, et on vaja ennast ka tulevikus selle viiruse vastu üle vaktsineerida.

Tänu selle epideemia õppetunnile oleme ka biotehnoloogiliselt väga suure sammu edasi astunud, mis peaks juba lähiaastatel andma uusi positiivseid sisendeid ka muude sotsiaalse levikuga haiguste osas.

Järgneva talve järel peaksime enam-vähem tavaelu juurde jõudma. Loodetavasti oluliselt targematena.