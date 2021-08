GALERII | Kadrioru roosiaeda kerkivad klaasist paviljonid 

Erandmenetlusega hanke viis läbi Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (RKAS) ning pakkumine osalemiseks tehti viiele arhitektile, kes esitasid kokku kuus ideekavandit. „Lähteülesanne oli väga sarnane sellele, mille sai arhitekt Alar Kotli 1930ndatel presidendi ametihoone rajamiseks ajaloolise Kadrioru lossi lähedusse, millega see pidi moodustama ühise terviku. Seekord tuli ja tuleb projekteerides arvestada juba kahe olemasoleva hoonega,“ sõnas žürii esimees ja presidendi kantselei protokolliosakonna juhataja Riina Aasma. „On paratamatu, et aeg on edasi läinud ja toona ehitatu ei vasta enam ammu meie ruumivajadusele ega muutunud turvanõuetele ning puudu on Eesti ühele esindushoonele vajalik funktsionaalsus,“ rõhutas ta.

Arhitekt Peeter Pere sõnul lähtusid nad ühe märksõnana diskreetsusest, nii on ka näiteks roosiaeda kavandatud paviljonid läbipaistvad, loodust peegeldavad ja poolmärkamatud. „Presidendi kantselei sisaldab palju pehmeid ovaalseid barokilikke vorme ja meie paviljonid on sarnasest vormist lähtuvalt kumerdatud nurkade ja klaasidega, aga pääsla omakorda on jälle vastupidiselt teravamate vormidega. Nii tekib teatud pinge olemasoleva ajaloolise hoonestuse ja pargiala vahel, mis annab lisakihi arhitektuursete elementide vahel,“ selgitas arhitekt Peeter Pere. „See on alati arhitekti professionaalsuse küsimus, et ta suudaks kas siis kopeerides, jäljendades või vastupidi uue kihi või lahenduse lisamisega olemasolevat ruumikvaliteeti parandada ja tõsta. Ja võibolla siis mitte ise esile tükkides kogu kompleksi võlu veelgi suurendada.“