ANNETAJATELE LOODETAKSE JÄRJEST ROHKEM: lahkete inimeste abil Saksamaale ravile saadetud Tony pere haigekassast raha ei taotlenudki 

Hiljutine juhtum, kus meeleheitel õde küsis heldetelt annetajatelt 127 000 eurot, et vend Saksamaale ravile viia, on tekitanud mitmeid sahinaid. Umbusklikumad on juhtumit koguni petuskeemiks pidanud. Kahtluseid tekitas nii asjaolu, et 18aastase noormehe ulatuslik vähkkasvaja oli Saksamaa haiglasse jõudes äkki haihtunud, kui ka see, et Tony raviks vajaminev summa saadi kokku vähem kui ööpäevaga.