SKANDAAL SAKSAMAAL: meditsiiniõde võis süstida tuhandetele inimestele vaktsiini asemel soolvett 

Uurimise alla võetud pettus toimus riigi põhjaranniku lähedal asuvas vaktsineerimiskeskuses sel kevadel, teatab Reuters. Ehkki meditsiinitöötaja süüd pole veel ametlikult kinnitatud, viitavad kõik märgid sellele, et kaitsepookimise asemel süstis ta maapiirkonnas elavatele inimestele soolvett. Teisipäeval pöördusid võimud 8600 potentsiaalse ohvri poole ja teatasid, et ilmselt tuleb neil lasta end uuesti vaktsineerida.

Ehkki vees lahustatud sool pole inimestele iseenesest ohtlik, manustati Saksamaal märtsis ja aprillis vaktsiinisüste riskigruppi kuuluvatele eakatele. Viimastel oli seetõttu suurem võimalus potentsiaalselt surmavasse Covid-19 haigestuda. Kohalik ametnik Sven Ambrosy teatas sotsiaalmeedias, et on juhtunust täielikult šokeeritud. Praeguse seisuga pole veel analüüsitud, kuidas võis pettus mõjutada haigestumiste ja surmade osakaalu.

Kolmapäeval toimunud pressikonverentsil teatas juhtiv uurija Peter Beer, et tunnistajate väidete najal on kahtlustused põhjendatud. Meditsiiniõe isikut ei avalikustatud ja tema motiivid pole politsei sõnul täiesti selged. Uurijate teatel on ta siiski levitanud sotsiaalmeedias postitusi, mis viitavad vaktsiinivastasusele. Tema juhtumiga tegeleb edasi politsei eriosakond, mis uurib üldjuhul poliitiliselt motiveeritud kuritegusid.