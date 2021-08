FOTOD | Saaremaal vastu puud põrutanud BMW muutus känkraks, 28aastane juht suutis ise endale abi kutsuda 

Veidi hiljem paluti ka politseipatrulli abi, kes selgitas sündmuskohal välja, et sõiduauto BMW oli kaldunud lauges kurvis vasakule poole teelt välja ning paiskunud vastu puid.

„Esialgsetel andmetel sündmuskohal kogutud info pinnalt on alust arvata, et teelt väljasõidu põhjuseks võis olla oludele mittevastav kiirus. Autojuhi võimaliku joobe selgitab ekspertiis. Kõik täpsemad asjaolud on selgitamisel,“ kommenteeris Kuressaare politseijaoskonna patrullijuht Matis Sikk.