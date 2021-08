Kamtšatkal kukkus järve kopter 16 inimesega pardal 

Moskvast enam kui 6000 km kaugusel asuv Kamtšatka poolsaar on turistide seas populaarne kauni looduse poolest. Siiski on seal toimunud ka varem sarnaseid lennuõnnetusi – näiteks alles juulis kukkus alla AN-26, mille pardal oli 28 inimest. Venemaa lennuohutusstandardid on küll viimastel aastatel paranenud, ent õnnetused vananevate helikopterite ja lennukitega pole haruldased.