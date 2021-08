MUST RATSU? Imre Sooäär uuest nimest presidendivalimistel: täiesti arvestatav alternatiivne kandidaat

„Indrek Laulu saadetud põhjalik kiri parlamendiliikmetele on sümpaatne. Arvestades tema tausta ja kogemusi, täiesti arvestatav alternatiivne presidendikandidaat. Et mitte ära sõnuda ja öelda: võimalik must ratsu – erakondade ülene kandidaat,“ leiab riigikogu saadik Imre Sooäär.

Sooäär märgib, et Soomerele sai saatuslikuks, et ei saadud teada suurt midagi ta enda ilmavaate ja visiooni kohta. „Ta varjus alati standardvastuse taha, et president ei tohi aktiivselt oma seisukohta peale suruda. Tema välis- ja kaitsepoliitiline vaade oli seejuures tagasihoidlik, et mitte öelda nõrk. Selles polnud lendu ega ambitsioonikust,“ kirjutab Sooäär sotsiaalmeedias.

Poliitiku sõnul ei saa Eesti täna tagasihoidlikult paigal tammuda. „Meil on vaja Kadriorus ärksat vaimu, vaistu ja majanduse tundmist, et aidata Eesti kriisist välja vedada. Miks ei võiks just president ise siin aktiivne vedaja olla? Tal on niikuinii kõigest sümboolne roll põhiseaduse valvurina.“

Parlament ja eesti rahvas tahavad teada, mida võimalik kandidaat päriselt asjadest arvab, kas tal on oma konkreetne sõna ja visioon, leiab parlamendisaadik. „Ta pole ju veel presidendikandidaatki, et peaks seda varjama, kuni pole tema toetuseks allkirju paberil. Siiani on kõigi parlamendi laudadele pandud nimede juures just see aspekt puudu olnud, et me ei tea, milline oleks võimaliku kandidaadi visioon.“

„Laul näitab oma kirjas väga selget visiooni, mis minu arvates oleks Eestille kasulik,“ rõhutab Sooäär. „Ta pühenduks tugevalt välissuhtlusele, teaduse innovatsiooni ja ekspordi arendamisele, mis aitaks kasvatada majandust ja seeläbi parandada inimeste elujärge läbi suurema lisavndäärtuse loomise. Igati sümpaatne ja toetustväärt lähenemine. Mees, kes ei karda oma arvamust välja öelda ja omab selget silmavaadet, aga ka julgust seda selgelt sõnastada.“

Estonia klaverite tootja ja kogu maailma eksportijana on Indrek Laulil ka oma isiklik võimas rahvusvaheline kogemus ja saavutused ette näidata, mitte ainult sõnad. „Temas on selgelt tunda oma isa, lugupeetud Muusikaakadeemia rektori ja dirigendi Venno Laulu väärikust ja rühti, et sellel kohal auga seista ja seejuures ka vastutada. Laulu kandidatuuri tasuks minu arvates kaaluda küll. Või mis teie arvate?“

Estonia klaverivabriku omanik Indrek Laul Foto: Tiina Kõrtsini