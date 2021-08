Pedofiilias kahtlustatava kojamehe juhtum on siiani uurimisel  

Põhja prefektuuri seksuaalkuritegude ja lastekaitse grupp pidas kinni 57aastase Andrese, keda kahtlustatakse laste seksuaalses väärkohtlemises. Andres on töötanud 30 aastat Tallinna vanalinna hariduskolleegiumis kojamehena. Vanalinna hariduskolleegiumi asutaja ja kauaaegne juht Kersti Nigesen on öelnud, et Andres koolist vallandatud usalduse kaotuse tõttu ja viib praegu vahi all.