Velotaksojuht nõudis kohtu abil mupolt teenindajakaarti  

Nimelt vaidlustas see inimene Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti otsuse mitte väljastada talle velotakso juhtimiseks vajalikku teenindajakaarti, kuna taotleja ei vastanud hea maine nõuetele. Seoses negatiivse otsusega kaebas ta ameti Tallinna halduskohtusse ning taotles otsuse tühitamist, moraalset kahju summas 6000 eurot ning saamata jäänud tulu 12 kuu eest 72 000 eurot , on öelnud mupo juhataja Aivar Toompere. Tänaseks on Tallinna Halduskohtu otsus jõustunud, kuna Riigikohus ei võtnud kaebust menetlusse.