Politsei sai vaktsiinitõendite kontrolliks telefonid  

Mõni aeg tagasi esitas riigikogu liige Helmen Kütt arupärimise, küsides, kui palju on politsei-ja piirivalveametil QR-koodi lugemist toetavad seadmed ja kui palju oleks neid vaja, et varustada sellega kõik piirikontrolli teostavad ametnikud. Siseministeerium on olnud teadlik EL COVID digitõendi rakendamisest alates käesoleva aasta märtsist, kui Euroopa Komisjon esitas õigusliku ettepaneku, selgitas siseminister Kristian Jaani vastuseks. „Järgnevalt on tehtud koostööd sotsiaalministeeriumiga selle rakendamise tagamiseks. Politsei- ja Piirivalveametil oli valmisolek digitaalsete sertifikaatide lugemiseks alates selle rakendamisest, kuid esimeses etapis ei olnud igal kontrollkohal oma seadet,“ märkis siseminister. „Käesolevaks hetkeks on kõik piirikontrolli töökohad varustatud digitaalsete tõendite lugemiseks vajalike seadmetega.“