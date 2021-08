Viljandis toimub meeleavaldus linnapuude langetamise vastu 

Neljapäeval, 12. augustil kella 9–17 toimub Viljandi Uuel tänaval meeleavaldus, millega tahetakse, et Viljandi linnavalitsus muudaks põhiprojekti nii, et säiliksid puud. Aadressil Linnu 2 asuva Viljandi linnavalitsuse ees kogunevad kell 8.55 saagidega inimesed, et korraldada seal äkketteaste toetamaks Uue tänava meeleavaldust.

„Kahjuks valitseb tihti olukord, et otsuseid tehakse kiirustades, sest projektirahade tähtajad suruvad peale. See ei tohiks olla argument,“ ütles Uue tänava meeleavalduse eestvedaja Farištamo Eller, kes peab oluliseks leida kogu linnale sobiv lahendus.

Ühtlasi on Rahvaalgatus.ee portaalis üleval petitsioon, millega saab anda allkirja kõrghaljastuse säilitamise heaks Viljandi linnaruumis. Petitsiooni algataja Terje Põvvat soovib juhtida tähelepanu sellele, et maailma ootavad teadlaste sõnul ees karmistuvad ilmastikuolud, mis tulenevad kliimasoojenemisest.

„Eestlastel on ehk veel meeles äsja üle kuu kestnud kuumad ilmad, mil varjus on ligi 30 kraadi. Sellised kuumus on inimestele eluohtlik, seda eriti vanemaealisele põlvkonnale. Just linnasisesed rohealad ja parkmetsad oma kõrghaljastusega aitavad selliseid riske maandada. Oluliste rohealade likvideerimine teede laiendamise nimel on seega väga vale otsus,“ ütles Põvvat.