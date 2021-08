VIDEO JA GALERII | ÄRGE RAIUGE! Viljandi meeleavaldajad nõuavad: poolsada linnapuud tuleb alles jätta!

„Eestlastel on ehk veel meeles äsja üle kuu kestnud kuumad ilmad, mil varjus on ligi 30 kraadi. Sellised kuumus on inimestele eluohtlik, seda eriti vanemaealisele põlvkonnale. Just linnasisesed rohealad ja parkmetsad oma kõrghaljastusega aitavad selliseid riske maandada. Oluliste rohealade likvideerimine teede laiendamise nimel on seega väga vale otsus,“ ütles Põvvat.