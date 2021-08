PPA plaanib kõik patrullid taseritega varustada 

Eesti politseini jõudsid esimesed taserid 2018. aastal, esimese hankega saadi neid 35. Hiljem on neid juurde hangitud ja nüüd on politseis tasereid juba piisavalt, et neid jaguks kõigile patrullidele.

„Lask peab olema sobivas kauguses, mitte kaugemal kui seitse meetrit näiteks. Lask mõjub ainult siis, kui kaks juhtmeelektroodi on kehaga puutumuses. Kui on liiga paks riietus või inimene kiirelt liigub, siis ei ole võimalik tabada. Tegemist on kalli vahendiga ja lask on ise kuskil 60 eurot. Pärast väljaõpet, kus vähemalt kaks lasku tuleb teha, järgnevad treeningud. Nii et selle soetamine ja ülalpidamine on kulukas ettevõtmine,“ selgitas PPA juhtivkorrakaitseametnik Jaak Kiviste.