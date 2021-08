Juhtkiri | Piirangud hoiavad ühiskonna avatuna 

Teised piiravad pigem külastajate arvu, kui et hakkavad uksel tõendit nõudma. Ka viimasel juhul ei saa tõendi mitteküsimist ettevõtjaile ette heita, kui nende tegevus vastab valitsuse kehtestatud 50 või 100 inimese piirangule sise- ja välisürituste puhul. Kui valitsus neid arve muutma peaks, tuleb ka ettevõtjal kas üritustel osalejate arvu vähendada või hakata tõendeid kontrollima, ning viimasel juhul pole tegemist klientide represseerimisega, vaid pigem ühiskondliku leppega püüda hoida viiruse levik kontrolli all.

Sestap polegi tarbija seisukohalt ehk paha idee, kui entusiastid hakkasid juba koostama veebilehte kohtadest, kuhu pääseb tõendit esitamata. Kuid samavõrra on vaktsineeritud huvitatud infost, millistes spaades või kohvikutes kontrollitakse rangelt kõiki külastajaid, sest vaktsineerimata isikutega kokkupuutumise välistamine vähendab oluliselt nakkuse levimise riski. Kõige segasema signaali saadavad aga need ettevõtted, kel puudub selge seisukoht – kui külastajaid alla 50, siis ei kontrollita, suurema külastajate hulga puhul aga hakatakse kontrollima. Sel juhul ei lähtu nad mitte kundede ja oma personali kaitsest, vaid kitsalt ärihuvidest. Kuid kõigil nimetatud puhkudel on tarbijal vaba valik, millise teenusepakkuja juurde ta eelistab minna, kellegi diskrimineerimisest pole põhjust rääkida – piirangud on üsna odav hind, mis aitab hoida ühiskonna avatuna.

Küll aga on meil valdkondi ja elukutseid, kus vaktsineerimata töötamine ei saa olla kellegi garanteeritud õigus. Eelkõige on need kõik meditsiiniasutuste töötajad, aga ka hooldekodude personal – lõplik nimekiri tahab veel selgeks vaidlemist. Nii on valitsus astumas sammu, mis võimaldab teatud valdkondades vallandada vaktsineerimata isiku, et tagada ohutut töökeskkonda. Sest haiglasse ravile minejal võib kokkupuude vaktsineerimata töötajaga olla sõna otseses mõttes elu ja surma küsimus.