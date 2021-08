Hiina kompartei asub karaoket tsenseerima 

Hiina võimud piirasid karaokelaulude valikut varemgi, keelates need, mis mainivad kuritegevust või sisaldavad roppusi. Ministeerium möönis, et ametivõimudel on raske uue seaduse järgimist kontrollida, ent seda enam lasub vastutus lõbustusasutustel endil, et nad vaataksid oma lauluvaliku üle. The Guardian vahendab, et ministeerium soovitas probleemsete muusikateoste asemel eelistada „eluterveid ja meeliülendavaid“ laulukesi.