Isamaa linnapeakandidaat Tallinnas on Urmas Reinsalu 

Urmas Reinsalu sõnul on Keskerakond juhtinud 20 aastat Tallinna venemeelselt ja korruptiivselt. „See üheparteivõim on pidurdanud linna arengut, ohustanud Eesti julgeolekut ning ignoreerinud linnakodanike huvisid,“ ütles Reinsalu.

Tallinnas Isamaa nimekirjas kandideerib kohalikel valimistel ka kirjanik Mihkel Mutt.„Omavalitsuse juhtimises osalemine on nagu oma koduse majapidamise haldamine. Sa tahad, et seal valitseks kord ning et sealt aetaks asju õigel viisil, õigetest põhimõtetest lähtudes. Isamaa egiidi alla on inimesi toonud mure samade asjade pärast, mis mindki,“ ütles Mutt.