7 kvaliteetset nahahooldustoodet superhea hinnaga! 

Dermanutrix Acne Prone Skin tabletid. Kuigi vistrikud ja komedoonid tekivad kõige sagedamini just puberteedieas, siis järjest enam on taoline mure ka täiskasvanutel. Statistika näitab, et selle hädaga on kimpus lausa viiendik täiskasvanutest. Kuna vistrikud nahal mõjutavad tugevalt inimese enesehinnangut, on oluline selle probleemiga tegeleda. Üheks sammuks on kindlasti vastavate nahahooldusvahendite kasutamine, kuid ilu algab seest – mõistlik oleks kasutada ka tunnustatud brändi Dermanutrixi aknevastaseid tablette.

Sebionex mitsellaarvesi. Peale naha seespoolt turgutamise, tuleb seda ka väljast korralikult puhastada. Selleks on ideaalne Sebionexi mitsellaarvesi, mis sobib kombineeritud või rasusele nahatüübile. See eemaldab nahalt efektiivselt meigi, rasu ja mustuse ning ennetab vistrike teket.

Novaphane tabletid juuste väljalangemise vastu. Kui oled üks neist, kes on hädas juuste liigse väljalangemisega, siis tasub neid vitamiine proovida! Toidulisand sisaldab juuste ja küünte „ehituskive“ biotiini, tsüstiini ja metioniini, muutes kiharad tugevamaks. Kliinilised uuringud tuvastasid, et 75% juhtudest muutusid seda toidulisandit kasutades juuksed tihedamaks, 94% tugevamaks ning 88% leidis, et nende kiharad olid kaunimad kui varem.

Collibre Beauty kollageenijook. Kui suvisel ajal jäi kollageenitarbimine tagaplaanile, siis on nüüd aeg see taas käsile võtta. Kuna keha vananemisprotsess algab juba 25. eluaastast, mil kollageen hakkab lagunema, on oluline seda ise juurde tarbida. Nii väldid vanusega kaasnevaid kortse, naha lõtvust, tselluliiti ja tuhme juukseid. Collibre Beauty kollageenijooki on mugav tarbida ning see maitseb hästi.

Morganna’s Bellatox kiiretoimeline kortse vähendav seerum. Sellesse seerumisse on koondatud tõhusad koostisained, mis niisutavad, pinguldavad ja siluvad ka kõige peenemad joonekesed. Tulemusi võib näha juba pärast esimest kasutuskorda.

Depiwhite pigmendilaikude eemaldamise komplekt. Pärast suvist intensiivset päikest maadlevad paljud naised pigmendilaikudega. Selleks, et efektiivselt pigmendilaikudest võitu saada, on vaja kasutada samal ajal mitut efektiivset sama sarja toodet – kui oled niisuguse probleemiga kimpus, siis soovitame Depiwhite’i pigmendilaikude eemaldamise komplekti, mis on hetkel Rosenas ülihea hinnaga.

Duolys Legere noorendav kreem. Levinud on arvamus, et kombineeritud ja rasune nahk ei vaja nii palju niisutamist – see pole päris tõsi. Küll aga on selleks tarbeks vajalikud spetsiaalsed vahendid, näiteks Duolysi kreem. Tegemist on suurepärase vananemisvastase näohooldusega, mis annab üsna kiiresti esimesi tulemusi. Kreem on suviselt kerge.