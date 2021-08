Autistliku poisi isa: Liikva Päikesekodust ja selle loomise vajalikkusest 

Teenusel olevatel peredel on visioon, et loodud lahendus kestaks nende puudega pereliikme eluaja lõpuni. Teenuseks, mida Liikva Päikesekodu pakub, on igapäevaelu toetamine päeva- ja nädalahoiuteenusena, mille maksimaalne kestvus on ühes kalendrikuus kuni 23 päeva. Ööpäevaringse teenuse osutamises ei ole me Liikva Päikesekoduga kokku leppinud. Ööpäevane teenus on vajalik alates sellest ajast, kui meid oma laste jaoks enam ei ole või kui vanemad enam ei jaksa.

Arvesse tuleb võtta tänast Eesti sotsiaalsüsteemi arengut ja piiranguid, kus oma lapsele erihoolekande teenuskoha rajamise võimalust ei ole (v.a Euroopa Liidu Regionaalfondi toetusel konkreetsetele inimestele rajatavad teenuskohad nagu Liikva Päikesekodus). Siiski loodame, et see muutub ja Eesti riik avab kunagi sellise võimaluse kõikidele puuetega laste peredele, kes soovivad ja on suutelised oma lapsele oma raha eest teenuskoha rajamisega riigile appi tulema.

Tänane erihoolekandesüsteem ja selle riiklik rahastamine ei arvesta suurema toetusvajadusega inimestele vajaliku toetuse ja rahastusega teenuseid. Ka siin on oluline saavutada Eestis lähiaastatel läbimurre.

Inimestel, kes ettevõtete struktureerimisega tegelenud ei ole, võib tõesti tekkida küsimus, miks on vajalik pidada kahte sarnase nimega ettevõtmist, kuid konkreetse projekti osas on OÜ Liikva Päikesemaja ja SA Liikva Päikesekodu eraldi pidamisel selge põhjus. Loodud lahendus on pigem selgitav, ettevõtete struktuuril on oma läbimõeldus ja mõte, mis toetab eelkõige teenuskoha loomises osalenud ja osalevate perede huvisid. Osaühingus on võimalik omandada osalus, mida saab hiljem kokkulepitud moel võõrandada. Sihtasutustel vastavuses seadusele omanikke ja osasid ei ole (on vaid asutaja(d)). Sihtasutusse otse investeerides olnuks peredel võimalik vaid annetada, mida hiljem tagasi ei saa. Tegemist on selgust loova ja arusaadava juriidilise lahendusega, mis toetab perede huvisid.

Kõik Liikva Päikesekodusse teenuskoha saanud pered on omandanud osaluse OÜ Liikva Päikesekodus. See on olnud vabatahtlik ja läbimõeldud otsus iga pere poolt, mille osas on sõlmitud osanikega lepingud. Arvesse peab võtma, et tegemist on Eestis esimese eraõigusliku erihoolekande asutuse loomisega, mis on tänaseks tegutsenud alla viie kuu ja kui mingid tegevused ongi jäänud OÜ Liikva Päikesekodu poolt lõpuni viimata, siis on nende taga arusaadavad põhjused. Küll aga on kõik pered saanud selle, mida sisuliselt soovinud – teenuskoha oma lapsele.

Sotsiaalteenuste eest teostatud ettemaksu ükski pere teinud ei ole ja kohustus finantseerida erihoolekandeteenuste osutamist on täna Eesti riigil (Sotsiaalkindlustusamet).

Kiitma peab Liikva Päikesekodu rajanud inimesi juba sellepärast, et nad on selle pika ja keerulise tee ette võtnud. Samuti „avavad nad ukse“ kõigile teistele puuetega laste peredele ja Eesti riigi jaoks, kuidas vähendada kasvavat erihoolekande teenuskohtade järjekorda eraalgatusliku initsiatiivi kaasamise teel. Selgust loovate kokkulepete ettevalmistamisele on pööratud projekti algfaasis palju tähelepanu, peetud peredega läbirääkimisi ja lepinguid täiendatud. Selgelt on reguleeritud olukord, kui teenuskoha rajamisel osalenud ja teenusel oleval pereliikmel tekib mingi terviserike või psüühiline seisund ning teenuse osutamine ei ole enam võimalik. Siis on Liikva Päikesekodul suuremad kohustused ning väga lühike osaluse omandamise ja investeeritud raha tagastamise kohustus. Kui teenuskoha rajamisel osalenud pere otsustab mingil muul põhjusel teenuse lõpetada, tuleb arvestada, et Liikva Päikesekodu alustab uue pere otsimist ja tasub osade eest alles peale nende võõrandamist järgmisele perele.