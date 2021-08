Sotsiaalkomisjonis arutati vaktsineerimisega seotud küsimusi 

Sotsiaalkomisjoni esimehe Siret Kotka sõnul arutatakse istungil sõlmküsimusi, mis puudutavad vaktsineerimise ladusamat edenemist ning Eesti elu võimalikult avatuna hoidmist. „Uuest viiruselainest ja piirangutest tõukuvalt on vajadus vaktsineerimispassi igapäevaselt kaasas kanda aina levinum. Komisjon soovib seega teada saada, kuidas praktikas vaktsineerimistõendi kasutamine, kontrollimine ja järelevalve toimib,“ rääkis Kotka. „Samuti on kõne all ajateenijate, Kaitseväe personali ja tervishoiutöötajate vaktsineerimine ning vaktsineerimata isikutele kohaldatavad võimalikud piirangud,“ lisas ta.