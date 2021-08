VIDEO | Terviseamet: oleme jõudnud hädaolukorda. Haiglad ja kiirabi valmistuvad COVID-19 nakkusega patsientide kasvuks

Kriisiaegne tervishoiukorraldus toetub põhimõttele, et vahendid on piiratud ning seda tuleb ümber jagada, tagades eelkõige vältimatu abi osutamise võimekuse. Eestis on tervishoiu ohuolukord jagatud kolme kategooriasse. • tase 1 - rakendatakse kriisi ohu korral;

Sel kevadel oli väga vähe puudu kolmanda taseme kehtestamisest. Kolmanda ohutaseme kasutuselevõtmise korral oleks Eesti jõudnud punkti, kus meditsiinisüsteem on võimeline pakkuma üksnes vältimatut abi, sest COVID-haigete mahud kasvanuks suuremaks, kui on tervishoiusüsteemi võimekus. Kolmanda taseme kehtestamise korral oleks piiratud plaanilist-, ambulatoorset- ning isegi erakorralist abi. See tähendanuks haigla ooteruumis raskete valikute tegemist, kus tagatakse vältimatu abi vaid neile, kes oleks abi edasilükkamine või selle andmata jätmise korral surnud või saanud püsiva tervisekahjustuse.

„Loodame, et Eestis ei teki kunagi olukorda, kus peame kehtestama kõrgeima ohutaseme,“ ütleb Üllar Lanno ohuolukorra taseme langetamise ajal. Täna, mil terviseameti peadirektor kehtestas senisest kõrgema ohutaseme, liigub tervishoiusüsteem augusti lõpus taas plaanilise ravi piiramise suunas. „Haiglate toimepidevuse häiritus teeb murelikuks. Kõik need inimesed, kes on vaktsineerimisotsust seni edasi lükanud, peaksid nüüd mõistma, et see aeg kindlasti käes! Peame õppima koos viirusega hakkama saama ning peame arvestama, et lähiajal see kusagile ei kao,“ lisab ta.