FOTOD | Marti ja Karin Kuusik hagesid Sass Hennot. Robert Sarv lasi istungi kinniseks kuulutada: teiste eraelu pealt ei tohiks klikke teenida

"Minu võitlused viisid mind selleni, et enda peksmistest tuttavatele rääkinud ja hiljem meedia kaudu kõike eitama asunud Karin Kuusik, keda kehalise väärkohtlemise kriminaalasjaga kohtu all olev Marti Kuusik väidetavalt peksnud oli, andsid mind nüüd koos kohtusse,“ teatas kirjanik Sass Henno 2019. aastal. Kirjanik ütles toona, et Kuusikud nõuavad tema varade arestimist, et hiljem nende müügist neile valuraha maksta. „Kevadel nõudis Marti Kuusik mult 30 000 eurot. See ei läinud kohtus läbi. Nüüd nõuavad aga kahekesi, et kohus määraks õiglase summa, mille neile maksma pean,“ selgitas Henno kaks aastat tagasi.