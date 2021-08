FOTOD | Marti ja Karin Kuusik hagesid Sass Hennot. Robert Sarv lasi istungi kinniseks kuulutada: kollane ajakirjandus ei tohiks teiste eraelu pealt klikke teenida 

"Minu võitlused viisid mind selleni, et enda peksmistest tuttavatele rääkinud ja hiljem meedia kaudu kõike eitama asunud Karin Kuusik, keda kehalise vääkohtlemise kriminaalasjaga kohtu all olev Marti Kuusik väidetavalt peksnud oli, andsid mind nüüd koos kohtusse,“ teatas kirjanik Sass Henno 2019. aastal. Kirjanik ütles toona, et Kuusikud nõuavad tema varade arestimist, et hiljem nende müügist neile valuraha maksta. „Kevadel nõudis Marti Kuusik mult 30 000 eurot. See ei läinud kohtus läbi. Nüüd nõuavad aga kahekesi, et kohus määraks õiglase summa, mille neile maksma pean,“ selgitas Henno kaks aastat tagasi.

Kuusikud on Henno vastu hagi esitanud ebaõigete andmete ümberlükkamise ja mittevaralise kahju hüvitamise nõudes. Ei ole teada, kas vahepeal on hagi detailsem sisu muutunud või mitte, sest kolmapäevasel istungil pidid ajakirjanikud saalist väljuma. Nimelt taotles Kuusikute esindaja advokaat Robert Sarv istungi kinniseks kuulutamist. Ta põhjendas seda kohtule peamiselt sooviga kaitsta Kuusikute perekonna huve. Sarv tõi välja ka seda, et Karin Kuusik ei ole soovinud avalikkuse huvi. Sarve sõnul ei peaks kollane ajakirjandus Kuusikute perekonna eraelu kirjeldamise pealt klikke teenima.

Kohus leidis, et Karin Kuusiku huvid vajavad kaitsmist, mistõttu kuulutati istung kinniseks.