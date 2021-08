PÄÄSTETUD! 27 koera elasid kohutavates tingimustes 

„Loomi päästma minnes oli vaatepilt loomulikult kurb. Koheselt sai selgeks, et koertele ei ole tagatud vajalikku arstiabi – üks koer oli isegi reieluumurruga. Sellises seisundis pidi ta imetama enda kuu vanuseid kutsikaid. Hiljem ülevaatust tehes selgus, et reieluumurruga loom oli ilma vajalikku ravi saamata olnud arvatavasti umbes kuu aega. Loomapidajal puudus igasugune ülevaade koerte seisukorrast. Päästetud koerte hulgas oli kaks tiinet koera, kes tõid hiljem varjupaigas ilmale kokku 11 kutsikat. Hetkel on varjupaigatöötajatel käed-jalad tööd täis ja loodame väga heade inimeste peale, et saaksime kõikidele koertele tagada vajaliku ravi,“ sõnas Varjupaikade MTÜ kommunikatsioonijuht Anni Anete Mõisamaa.