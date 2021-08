Tallinna sadama kohtunõue: Allan Kiili pärija peab osalema tsiviilasjas 

Menetluses osaleva poole surma tagajärjeks on seaduse jõul toimuv vaidluse poole asendumine õigusjärglasega. See on üldõigusjärgluse olemusest tulenev põhimõte, mille alusel õigusjärglane ehk pärija(d) omandab muuhulgas tema õigused ja kohustused. „Õigusjärglasel on seega kohustus õiguseellase asemel menetlust jätkata ning selleks peab ta õiguseellase asemel menetlusse astuma. Kannatanute jaoks menetluslik olukord ei muutu. See puudutab muuhulgas Tallinna Sadama tsiviilhagi Allan Kiili vastu,“ selgitas Tallinna Sadama esindaja vandeadvokaat Dmitri Teplõhh.